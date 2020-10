Kultur

«De dødes tjern» er en norsk mysteriegrøsser fra 1958. Filmen handler om kriminalforfatter Bernhard Borge (et psevdonym André Bjerke brukte på ordentlig) (spilt av Henki Kolstad) og hans kone Sonja (Bjørg Engh), psykoanalytiker Kai Bugge (Erling Lindahl), tidsskriftredaktør Gabriel Mørk (André Bjerke), jurist Harald Gran (Georg Richter) og hans forlovede Liljan Werner (Henny Moan). De er seks Oslo-mennesker som skal besøke Liljans bror, Bjørn Werner (Per Lillo-Stenberg), på hans hytte dypt inni Østerdalsskogene. Men når de kommer frem, har Bjørn forsvunnet og hunden hans finner de død ved et tjern i nærheten. Senere forsvinner også en av gjestene.

Det går ikke lenge før de begynner å gruble over det gamle sagnet som er knyttet til stedet. En mann skal ha drept sin søster og hennes elsker, og etterpå ha druknet seg i tjernet. Siden het det at alle som oppholdt seg på åstedet ville bli besatt av en underlig dragning; de ville bli tvunget til å drukne seg i tjernet.

De bestemmer seg for å oppklare mysteriet, men snart later det til at de selv blir utsatt for de gåtefulle, dragende maktene som knyttes til tjernet …

Filmen ble en suksess da den kom, og har inspirert blant annet filmen «Villmark» fra 2003. Den regnes i dag som en av norsk films største klassikere.

Den kan sees i sin helhet både her og der, deriblant på YouTube. Bare ikke forveksle den med remaken fra 2019.

