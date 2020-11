- Langt mer spesielt enn en Bleken-kopi til 4000 kroner

Kultur

Orkdal kunstforening inviterer lørdag til kunstutstilling i sine lokaler i Orkdalsveien.

- Nå er det et år siden sist vi hadde galleri, da sommerutstillingen ble avlyst, så det er på tide. Jeg håper folk tar turen, sier utstillingsleder Asle Ingemar Schanke.

Utstillingen er åpen hver dag fra førstkommende lørdag og ut november.

Galleriet består av utvalgte verker fra ti av foreningens medlemmer, deriblant Schanke selv.

På grunn av koronaen, har det ikke blitt noe av foreningens tradisjonelle mandagssamlinger det siste drøye halvåret.

- Medlemmene våre har sittet hjemme og malt, og det tror jeg gjelder mange andre, også. Jeg vil oppfordre folk til å melde seg inn og melde seg på utstilling, så folk får se det de lager.

- Ingen andre som vil

Schanke har nå ledet utstillingene i fem-seks år.

- Det er ingen andre som vil, humrer han.

Som alltid er det malerier i forskjellige stiler som henger til utstilling.

- Det er kjempeflott at medlemmene har så forskjellige stiler.

I arbeidstiden er Schanke er profesjonell maler i firmaet MTG, mens han maler kunst på fritiden.

- Det er klart det er artigere å male bilder. Det er mer spennende, enn å ting på bestilling fra kunder. Men jeg tror nok at jeg har den kunstnerfeelingen og den følsomme hånda bidrar til å gjøre meg bedre som maler på jobb.

Bruker fantasien

Schanke kommer fra Ørlandet, men har bodd i Orkland siden 1997. Han har malt siden 2008.

- De fleste maler naturbilder, som nesten er fotorealistiske. Det gjør ikke jeg. Jeg er glad i ekspresjonisme og det å kunne bruke kreativiteten og fantasien. Jeg kan godt bytte ut navlen til en person med et øye, sier han og viser til et av bildene som henger på veggen.

- Jeg vet aldri hvordan et bilde blir, når jeg begynner. Det trenger på ingen måte å være fotorealistisk, sier han og henviser til et av bildene, der han har byttet ut navlen til en person med et øye. Personen har også to ansikter.

Alle maleriene er originaler. Alt er til salgs.

- Det er det som er så bra. Sammenlignet med å kjøpe en Bleken-kopi til 4000 kroner, som også henger hos naboen, synes jeg det blir mer spesielt å være den eneste i verden som eier et bilde.