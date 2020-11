Kultur

«Taxi» er en fransk actionkomedie fra 1998 av Gérard Pirès og Luc Besson, og tar for seg Daniel Morales (Samy Naceri), et tidligere pizzabud som slutter i jobben for å kjøre drosje. Han har finpusset og spesialdesignet en hvit 1997 Peugeot 406, og tyner den til den siste hestekraft når han er ute på oppdrag. Dessverre havner han i klammeri med politiet, da en av passasjerene hans er en snut på vei til jobb.

Men her gjelder det ikke å fortvile. Nevnte politimann har nemlig ikke lappen, og tilbyr Daniel jobben som sjåfør og medhjelper når det gjelder å fakke en internasjonal bande bankrobbere, som kjører rundt i superraske Mercedes-Benz 500E Turbo-er. Det er skytescener, romanser, bilkjøring i høy hastighet, og en solid dose fransk humor på sitt beste.

«Taxi»-serien på fire filmer, er blant de mest suksessrike filmene fra Frankrike, og spilte inn $200 millioner på verdensbasis, og $23 millioner i Frankrike. I tillegg laget amerikanerne sin egen versjon, men den snakker vi ikke om. Det er det enkleste.