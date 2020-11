Kultur

«The Addams Family» begynte som en satirisk tegneserie i columbianske (altså fra USA, ikke Colombia) aviser i 1938, men i dag tenkte jeg å ta for meg den USA-amerikanske komedien fra 1991. I denne filmen, har onkel Fester (Christopher Lloyd) vært savnet i 25 år, noe hans bror, Gomez (Raúl Juliá) har frustrert seg over i alle år. Han føler det er hans skyld, siden de hadde en krangel, fordi Fester hadde slikt et dametekke.

Fester forsvant sporløst, men så en kveld, under en seanse for å markere at det er 25 år siden han forsvant, kommer Gomez’ advokat, Tully, og hans kone, Margaret, og blir med på seansen, når det banker på døra. Der står dr. Greta Pinder-Schloss (eller Abigail Craven), med Fester (egentlig hennes sønn, Gordon). Klare for å få Fester inn i livet til familien igjen.

Dog, alt er ikke som det skal. Tully er i ledtog med doktoren, og bruker Gordon, som har en slående likhet med Fester, til å narre familien til å tro at det er det bortkomne får som har returnert til flokken. Og alt dette i et håp om å få kloa i dublonene til Addams-slekta.

Gomez er glad, men også mistenksom, siden Fester ikke husker noen av de gamle skikkene eller passordene. Doktoren forklarer det hele med noe psykologisk mumbo-jumbo, og det ser ut til å gå greit, helt til en kveld hvor doktoren og Tully sørger for å få familien utestengt fra sitt eget hus, for å jakte på skatten.

Morticia (Anjelica Huston) Addams kommer egenhendig til huset for å diskutere det hele med Fester, og blir tatt til fange, men Gomez kommer og redder henne, i en framifrå avslutning på en helaftens komifilm, fylt med alle slags absurditeter, samt låten «Addams Groove» av MC Hammer. Og den herlige dansescenen hvor de danser «Mamushka».

Alt i alt, en strålende film, som alltid gjør seg. Uavhengig av tid og sted, og hvem som er nær deg når du ser den.