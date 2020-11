Kultur

«10 Things I Hate About You» starter med å fortelle oss om Bianca Stratford (Larisa Oleynik), som gjerne vil gå på ball, men ikke får lov til å gå på vift før storesøsteren hennes, Katarina (Julia Stiles), gjør det, og hun er generelt skeptisk til opplegget og guttene på skolen og i egnen generelt. Bianca blir frustrert, siden hun gjerne vil gå med skolens kjekkas, Joey Donner (Andrew Keegan), men så dukker en ny gutt opp på skolen …

Cameron James (Joseph Gordon-Levitt) har nettopp flyttet til byen, og blir straks bergtatt av Bianca, og tilbyr å gi henne privattimer i fransk. Det oppstår en lett romanse, og han inviterer henne på ballet, men hun forklarer situasjonen for ham. Han foreslår enkelt og greit at de bare kan betale noen for å be søsteren med ut, noe hun er særdeles skeptisk til vil lykkes.

Etter mange kandidater, ender de opp med skolens «loner», Patrick Verona (Heath Ledger), som trenger pengene og aksepterer. Det er ikke den enkleste oppgaven i verden, men hans naturlige sjarm vinner henne over etter hvert. Det Patrick derimot ikke regnet med, var å forelske seg i Kat, som også liker ham, men det blir selvfølgelig trøbbel i paradis.

Både Bianca og Kat kommer seg på ballet, hvor også Joey er (som for øvrig var den som finansierte det hele i et håp om å ta med seg Bianca på ballet selv), og det kommer til handgemeng, og snart kommer også sannheten for dagen …

Hvordan går det så med Kat og Patrick? Se filmen og finn det ut selv, for jeg vil ikke røpe ALT heller. Til tross for at den kan regnes som en romantisk komedie, er den bra, og har et velegnet lydspor, bestående av blant annet George Clinton, The Cardigans, og en fantastisk korps-utførelse av Frankie Vallis «Can’t Take My Eyes Off You».