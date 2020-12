Kultur

«Brave» er en amerikansk animasjonsfilm fra 2012 som forteller historien om den unge prinsesse Merida, datter av dronning Elinor og kong Fergus. Hun er en dyktig bueskytter og svært impulsiv, og har ingen planer om å finne seg en mann blant sønnene til de andre klanlederne, og er sterkt i mot hennes mors planer om å holde en turnering hvor menn kjemper om hennes gunst.

Hun deltar selv i turneringen, og slår ut alle, krangler med sin mor, og drar ut i skogen for å finne en heks som kan forandre skjebnen hennes. Hun gir sin mor en kake, noe som fører til at hun blir forvandlet til en bjørn, akkurat slik som i en gammel legende hvor en kriger ble til en bjørn for å ta over riket sitt og ta ut alle som sto mot ham.

Merida prøver å finne igjen heksen for å unngå at moren får samme skjebne som den gamle legenden, men hun er borte, og har kun etterlatt en beskjed om hva Merida må gjøre, og hun har ikke mye tid på seg, heller. Moren blir nemlig mer og mer bjørn, og mindre og mindre menneske.

Historien forteller om ungdomsopprør, krig, gamle legender, og tar samtidig et greit oppgjør med foreldede kjønnsroller, og er en av de beste filmene Disney og Pixar har gjort sammen.