Tredje juledag på Orkdal kino

Kultur

«Operasjon Nordpolen – Svippen på eventyr» er en amerikansk animasjonsfilm fra 2019 som handler om den arktiske reven Svippen. Han tilbringer dagene sine med å sortere post for det arktiske postkontoret. I all hemmelighet lengter han etter å bli en såkalt Top Dog, en av selskapets verdsatte husky-kurerer.

Når en uvanlig pakke dukker opp, bestemmer han seg for å stjele en slede og levere pakken til sin mystiske destinasjon for å bevise sin dyktighet. Underveis snubler han uforvarende over et uhyggelig komplett som den utspekulerte Otto von Walrus står bak. Det er opp til Svippen og den skrullete gjengen hans med kompanjonger å sette en stopper for Ottos planer en gang for alle.

«Den største forbrytelsen» er en norsk dramafilm fra 2020 som handler om den 26. november 1942. Det var da den tyske okkupasjonsmakten satte i gang en storstilt politiaksjon over hele landet. I Oslo er over 300 politifolk, hirden, og NS-medlemmer kalt inn for å bistå, og over 100 drosjer blir rekvirert til oppdraget.

Jødiske kvinner og menn, barn og eldre skal arresteres og deporteres samme dag.

En måned tidligere hadde politiet i Oslo arrestert nesten alle jødiske menn over 15 år og samlet dem på Berg interneringsleir utenfor Tønsberg. Grytidlig om morgenen den 26. november, blir de vekket og kjørt vekk med tog i krøttervogner. Destinasjonen er kaia i Oslo. Jøder fra hele Norge er hentet og fraktet hit. Ved utstikker 1 ligger det tyske frakteskipet Donau klar for å ta imot den menneskelige lasten. I korte glimt gjenforenes menn og koner, fedre og barn, bestefedre og barnebarn, før de brutalt blir revet vekk fra hverandre igjen. Skrekkslagne og uvitende om sin skjebne tvinges de under dekk på det store lasteskipet.

Donau forlater Oslo med totalt 529 norske jøder om bord. Endestasjonen er utryddelsesleiren Auschwitz.