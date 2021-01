Kultur

«Astérix le Gaulois» er en fransk animasjonsfilm fra 1967. Den handler om Astérix og Obelix og den evige «krigen» mot Julius Cæsar og hans romerske styrker, som som vanlig har beleiret den lille landsbyen på kysten av Bretagne.

En dag blir den romerske centurionen Caius Bonus så lei at han sender Galigula Minus forkledd som galler (under navnet Galigulaminix) ut i skogen for å finne ut av hemmeligheten bak styrken deres.

Etter å ha avslørt hemmeligheten, kidnapper romerne trollmannen Miraculix for å få tak i oppskriften. Astérixstoler på sin skarpe hjerne og klarer å redde Miraculix, og sammen setter de i gang med å lure romerne med et hårvekstmiddel.

Astérix klarer også å overbevise Julius Cæsar at Caius Bonus ønsker oppskriften på styrkedråpene for å overta keisertronen, noe som fører til at Cæsar gir Astérix og Miraculix friheten til å dra hjem til landsbyen.

Filmen kan blant annet sees på YouTube.