Kultur

«Boogie Nights» handler om en sammensveiset gruppe mennesker innen pornofilmindustrien i Los Angeles, ledet av den idealistiske produsenten Jack Horner (Burt Reynolds) som drømmer om å forvandle sitt arbeid til en kunstform.

Historien begynner i 1977, den gangen pornofilmer ble vist på store kinoer. Etter hvert begynner videoen å gjøre sitt inntog, men Horner misliker dette og insisterer på at pornofilmer skal lages for kino. Men på begynnelsen av 1980-tallet endrer hjemmevideoens inntreden måten som pornoindustrien lager pornofilmer på, noe som tvinger Horner til nytenkning.

Horner er stadig på utkikk etter nye talenter, og det er da helt spesielle kvaliteter han ser etter, noe som gjør at han fatter interesse for Eddie Adams (Mark Wahlberg) som har et eksepsjonelt stort kjønnsorgan. Seerne får derfra følge Eddie i hans karriere som pornoskuespiller; den første klønete innspillingen, hans berømmelse, og hans uunngåelige fall etter at han etter hvert utvikler stjernenykker. Filmen skildrer også de andre personenes skjebne i denne kretsen.