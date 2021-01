Kultur

«Constantine» er en amerikansk antiheltfilm fra 2005 løselig basert på tegneserien «Hellblazer: John Constantine» fra Vertigo Comics, og handler om John Constantine (Keanu Reeves), en mystisk eksorsist som er involvert i flere paranormale situasjoner. Han utfører demonutdrivelser og slåss mot demoner og andre skapninger fra «der nede» (og nei, jeg snakker ikke om Australia, selv om det kontinentet også har mange rare skapninger). Han har et spesielt bånd til de fordømte grunnet sitt eget, mystiske selvmord, noe som gjør at han uansett ender i Helvete (basert på den katolske kirkes skrifter).

Han oppdager at han – grunnet hyppig røyking av sigaretter over lengre tid – har utviklet lungekreft, og innser at enden hans er nær. Samtidig møter han Angela Dodson (Rachel Weisz), en politikvinne som søker spirituell hjelp for hennes tvillingsøster, Isabel (logisk nok også spilt av Weisz), som begikk selvmord som katolikk.

Han drar så til Helvete for å finne ut sannheten om hennes død, men oppdager en større fare. Antikrist (her kalt Mammon), sønn av Satan, har planer om å krysse over til dimensjonen jorden befinner seg i (hva, trodde du at Himmeriket Helvete, og jorda var å finne i samme dimensjon? Tss), og spre ondskapen på jorda.

Dette gjør at Constantine bestemmer seg for å risikere sitt eget, dødsdømte liv, for å redde jorda. En liten pris å betale for en som allerede skal ta heisen ned, men det er jo greit å ha noe ekstra å gjøre mens man venter. Og Peter Stormare er Satan sjæl. Kan det bli bedre?