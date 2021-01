- Skal gi personlig beskjed til Erna om at hun må oppleve paviljongen

Kultur

Det har mange andre her til lands også gjort det siste året. I fjor, med en sommer preget av korona og norgesferie for mange, hadde paviljongen 700 turistbesøk mellom 20. juni og 20. august.

- Det er en god økning, og vi er veldig glade for at så mange tilfeldige turister fikk opplever paviljongen i fjorsommer. Samtidig ble antallet arrangementer dramatisk redusert i fjor, med mange avbestillinger. Vi kan jo egentlig ha 80 personer her, men nå har det vært redusert til 30 på grunn av koronaen. Det har ikke vært aktuelt med konserter, og utleie til for eksempel konfirmasjoner ble avbestilt, sier styreleder Olav Sigurd Kvaale.

- En av våre stoltheter

Onsdag var han i paviljongen for å ta imot Gulati, som hadde et ønske om å få se den spesielle bygningen.

- Jeg jobber blant annet med stavkirker og norsk kulturarv, og vil se paviljongen nå som jeg er på jobb i Trondheim. Jeg har hørt mye om Thamspaviljongen, og jeg er opptatt av at det blir satt av penger til restaurering av stavkirker, på samme måte som det nå er til steinkirker. Dette er kunst og kultur som jeg håper folk får øynene opp for, sa Gulati.

Selv om Thamspaviljongen ikke er en vigslet stavkirke, men en kopi til verdensutstillinga i Chicago i 1893, mener Gulati at paviljongen har stor verdi i å det å kunne vise fram kultur og historie.

- Jeg er opptatt av ivaretakelse av kulturarv og historiske bygg. Dette er en av våre stoltheter, sa han, og henviste til paviljongen.

Ordfører Oddbjørn Bang (Sp) var til stede for å hilse på Gulati, og mente det var trivelig at han var opptatt av dette prosjektet.

- Dette er jo et unikt prosjekt, kunne Bang slå fast, hvorpå Kvaale berømmet kommunen for å ha bevilget to millioner kroner til prosjektet med å få paviljongen hjem til Norge og Orkland.

- Et monument

Kvaale tok Gulati gjennom historien om paviljongen, fra den ble til på Orkanger og helt fram til returen til Norge og tida etter dette.

- Dette er et monument over Norges stavkirkehistorie, Orkdals treskjærertradisjon og industrihistorien i Orkland, sa Kvaale, som startet med å fortelle om Thams og Strandheim Brug, den gangen det var 300 ansatte der.

Etter å ha blitt tatt gjennom historien med demontering av paviljongen, hjemfrakting i tre containere og oppsetting igjen - alt på dugnad med hele 25 000 arbeidstimer, kunne Gulati konstatere at dette må statsministeren få oppleve!

- Jeg skal gi en personlig beskjed til Erna om at hun må oppleve paviljongen. Dette er imponerende, sa han.

Stort underskudd

Arrangementer er hovedinntektskilden til paviljongen, og fjoråret bar preg av at det ble lite av dette.

- Vi hadde 150 000 kroner i inntekt i fjor, mens inntekta lå på 430 000 kroner i 2019. I 2019 ble underskuddet på 70 000 kroner, mens resultatet for fjoråret ikke er helt klart enda. Men det kommer til å bli et stort underskudd. Heldigvis har vi fått støtte fra lotteritilsynet, som dekker noe av det. Målet er jo at drifta skal nå i null, sier Kvaale.

For sommeren som kommer er målet å oppnå stor tilstrømning av norgesturister.

- Vi prøver å markedsføre oss, og håper at folk har lyst til å se paviljongen. Vi har fått støtte til å ansette en ungdom i sommerjobb til å være turistvert. Så vi kommer til å hente inn en person som skal betjene servicekontoret vårt, med billettsalg og salg av suvenirer, sier Kvaale.