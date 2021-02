Kultur

«Bare Bea», regissert av Petter Næss, handler Beatrice, populært kalt Bea, som er 16 år og 9 måneder gammel, går første gym, og skriver i skoleavisen. Hun er også den eneste i gjengen som er jomfru. Dette blir et problem, når hun forelsker seg i skolens kjekkas, tredjeklassingen Daniel (Espen Klouman Høiner).

Det viser seg at interessen er gjensidig, men venninnegjengen har ett problem; når man for første gang skal ha sex med noen, må man aldri gjøre det med noen man er forelsket i. Første gang blir nemlig alltid mislykket. Et problem for Bea, og det blir venninnen Mia (Kamilla Grønli Hartvig) som finner løsningen, Anders (Kim S. Falck-Jørgensen).

Bea mister jomfrudommen sin til Anders, og er nå klar for Daniel. Etterhvert finner hun ut at det er Anders hun vil ha, men kommer han til å ville ta henne tilbake etter at hun har brukt han?

En flott film om det å være ung, og med fantastisk filmmusikk komponert av Surferosa.