- Helt strålende med livestrømming

Kultur

Årets Vinterkulturuke i Skaun ble av det spesielle slaget, med digitale arrangementer strømmet live på sosiale medier, i stedet for de publikumsfestene som tradisjonelt sett holdes rundt om i kommunen.

- Det var ei annerledes vinterkulturuke, men tilbakemeldingene har vært entydig positive. Folk synes det er kjempebra at vi har gjennomført arrangementene, sier Steinar Haugen i Skaun kommune til ST.

Han kaller livestrømmingen for «helt strålende».

- Vi er veldig tilfredse med hvordan livestrømmingen på sosiale medier og Youtube gikk, og er veldig godt fornøyd med både bilde og lyd.

- Var det mange som så på?

- De to mest sette arrangementene, var teaterforestillingen som ble sendt live på Youtube og selve åpningen. Teaterforestillingen hadde 507 strømminger, mens åpningen, som gikk både på Youtube og Facebook, hadde mellom 500 og 1000 seere. Vi vet ikke hvor mange som har sett på hver skjerm eller hvor lenge hver enkelt har sett på. Men la oss si at at ved 300 av skjermene, satt folk og så hele åpningen. Hvis det satt to stykker ved hver av de 300 skjermene, da har vi satt rekord i antall personer til stede på en vinterkulturukeåpning. Vi har også nådd ut til folk i andre kommuner, da Vinterkulturuka har vært på både NRK radio og NRK TV, sier Haugen.

Tirsdag 2. februar ble samtlige 3333 husstander i Skaun oppfordre til å tenne lys og lage deres egne arrangementer, som de kunne dele fra på sosiale medier.

- Dette var et veldig ambisiøst prosjekt, så det var gøy å se all aktiviteten som foregikk rundt om i kommunen. Folk har funnet på mye spennende, noe som var helt i tråd med konseptet. Jeg tror dette har vært samlende og fint for kommunens innbyggere.