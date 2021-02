Kultur

«Anarchy TV» er som ingressen nevner, lavbudsjett, komedie, og uavhengig. Den ble laget av Jonathan Blank i 1998, og blant rollene finner vi kjente navn som Alan Thicke, George Wendt, Timothy Leary, samt søsknene Ahmet, Dweezil, Diva, og Moon Unit Zappa (greit nok, deres far er nok desto mer kjent, men Dweezil er en dyktig musiker som sin far, om ikke annet).

Filmen handler om fem unge raddiser som driver et kabel-TV-program, «Anarchy TV». Deres gærne påfunn, gjør at de blir kasta ut fra eteren, av et kristent TV-nettverk, ledet av presten Wright (Thicke).

De protesterer, men til døve ører, noe som leder de unge «anarkistene» til å storme TV-stasjonen, barrikadere seg selv inne i et studio, og sette i gang med en direktesendt revolusjon på fjernsynet.

De oppdager snart at de har et problem. For å se revolusjonen, kreves det at man har kabel-TV og tilgang til akkurat den kristne kanalen. Og siden det er religiøs TV, er det ingen som ser på. De finner ut at de må gjøre noe spenstig for at folk skal få med seg det som skjer, og bestemmer seg for å ikle seg sine bursdagsdrakter, i et håp om å få sympati for sin sak.

Om de oppnår sympati, får dere får dere finne ut selv, de oppnår i alle fall nasjonal dekning …