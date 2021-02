Kultur

«Børning» er en norsk bilfilm fra 2004, og handler om Roy (Anders Baasmo Christiansen), en bilgal mann rundt 30. Interessen hans er å drive sjappa «Stallion Parts». Utover det mekker han på sin elskede, ikoniske Ford Mustang, «Lillegul», som han kjører løp med på fritiden. Datteren Nina (Ida Husøy) bor sammen med sin mor i et godt borgerlig miljø - fjernt fra Roys verden.

Konflikten oppstår idet Nina plutselig dukker opp for å tilbringe ferien med Roy. Han husker ikke noen slik avtale i det hele tatt. I hans kalender er det bare oppført billøpet «Street legal», og datteren er ikke annet enn rusk i maskineriet.

Under premieutdelingen etter løpet, der favoritten Roy overrasket alle ved ikke å vinne (grunnet motortrøbbel), utfordres Roy av sin erkefiende TT til et «illegalt street race» til Sinsen.

For å få slutt på ertingen, sier Roy «ja», men bare hvis løpet er litt ordentlig. Med andre ord, at det går fra Oslo til Nordkapp. Og det skal bare være to regler: 1) Førstemann til Nordkapp har vunnet, og 2) Det er ingen andre regler (bortsett fra at det ikke er lov å kjøre via Sverige).