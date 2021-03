Kultur

Disneys «Aladdin» er en tidløs klassiker, som gjør seg like godt for barn og voksne nå, som da den kom ut i 1992. Med store komikere som Robin Williams og Gilbert Gottfried som gav stemmene sine til henholdsvis Genie og Iago, vet man at det er en bra film, og det er like greit å se den på engelsk først som sist. Så mange ganger bedre enn på norsk.

Filmen handler om gaterotta Aladdin, som livnærer seg og sin beste venn, apa Abu, ved å stjele mat fra marked og boder i byen Agrabah. Han har ofte sultanens vakter i hælene, men kommer seg alltid unna. En dag redder han en vakker kvinne på markedet, som han forelsker seg i, og som senere viser seg å være sultanens datter, prinsesse Jasmine.

Når han finner ut at hun er prinsesse, vet han at han ikke har en sjanse, og blir til slutt tatt for tyveriene sine. Han havner i fengsel og dømmes til døden, men før han kommer så langt, blir han sluppet løs av en gammel krok som viser ham en hemmelig vei ut av fengselet. Han drar ut i ørkenen for å finne en magisk lampe, i en grotte skjult av sand og magi.

Dette leder ham til et møte med et flyvende teppe, og lampens beboer, ånden Genie. Genie gjør Aladdin til prins Ali av Ababwa, og han setter i gang en parade gjennom Agrabahs gater for å vinne Jasmines hjerte, men den onde storvesiren Jafar har andre planer, og gjennom et heidundrende eventyr, får vi se en framifrå historie med action, drama, kjærlighet og utrolighet.