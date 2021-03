Kultur

«Dead Poets Society» er en film med Robin Williams, Ethan Hawke og Robert Sean Leonard i hovedrollene. Vi følger tre personer i filmen, Todd Anderson (Hawke), Neil Perry (Leonard) og John Keating (Williams). De to første er elever ved den konservative privatskolen Welton i Vermont, USA, mens sistnevnte er en småeksentrisk og svært uortodoks engelsklærer, som skal lære guttene om poesi.

Keating møter elevene ved å komme inn i klasserommet, plystrende på Tchaikovskys «1812 Overture», og tar dem med ut av klasserommet hvor han oppfordrer dem til å gripe dagen. Han får dem til å rive ut et helt kapittel i poesiboka, og lærer dem om Walt Whitmans dikt om snikmordet på Abraham Lincoln, «O Captain! My Captain!», og får dem til å stå på pultene sine. Guttene liker ham, og finner ut at han også gikk på skolen i sin tid, hvor han – med guttegjengen sin – var medlem av Dead Poets Society, hvor de hyllet gamle diktere og beilet kvinner. De bestemmer seg for å gjenskape klubben, og får et tett samhold.

Men alt godt må en gang ende, både i filmen, og Robin Williams liv, så det er med et hjerte bugnende av stolthet at jeg reiser meg opp på pulten og hyller ham; «O Captain! My Captain!».