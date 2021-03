I kveld kan du se UKM hjemme i stuen

Kultur

- Sendingen starter presis klokken 17:30 fredag 19.mars og så går det slag i slag utover kvelden med fire forskjellige forestillinger, sier leder for Orkland kulturskole, Helge Rolstadås til Orkland kommunes hjemmesider.

Vises kun en gang

Sendingen vises på UKM Norge sin egen plattform og det er viktig å merke seg at den kun vil være tilgjengelig som en komplett sending fredag 19.mars fra klokken 17:30.

Sendingen kan bare ses på UKMs egen plattform. Den finner du her.

- Men enkeltinnslagene vil være tilgjengelig for publikum også etter at sendingen på fredag er ferdig, sier Rolstadås, som er svært godt fornøyd med det ferdige resultatet.

- Flinke ungdommer i Orkland

Kommunen hadde engasjert profesjonelle krefter på både lyd, lys og kameraproduksjon for å sikre en best mulig digital opplevelse for publikum, som i år ikke hadde mulighet til å følge arrangementet fysisk.

- Men det viktigste er innholdet. Vi har så mange flinke ungdommer i Orkland innenfor et bredt spekter av kulturelle uttrykksformer. Sendingen er ikke bare for de involverte og deres nærmeste familie. Den er definitivt severdig for et større publikum, sier Rolstadås.

Tante på Toten

På grunn av pandemien måtte årets UKM gjennomføres på en annen måte enn ellers. Mange kommuner valgte å avlyse, men i Orkland fant kreative krefter ut at man ville prøve en digital løsning.

Responsen var stor for å delta og med denne flotte versjonen håper og tror Rolstadås at årets publikum blir langt større enn vanlig. Den digitale løsningen har som kjent ingen geografiske begrensninger.

- I år kan jo også tante på Toten følge med hva tantebarna hjemme i Orkland holder på med, sier kulturskolelederen, som til tross for digital suksess håper at neste års UKM kan arrangeres som normalt.