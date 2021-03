Kultur

«Coffee and Cigarettes» er en amerikansk dramafilm fra 2003 av den geniale regissøren Jim Jarmusch. Som nevnt over, består den av elleve segmenter, hvor tre av dem er de originale filmene publisert i hhv. 1986, 1989 og 1993. I det første segmentet møter vi Roberto Benigni og Steven Wright, i det andre Joie Lee, Cinqué Lee og Steve Buscemi, i det tredje Iggy Pop og Tom Waits, det fjerde; Joseph Rigano og Vinny Vella, det femte; Renée French, det sjette; Alex Descas og Isaach De Bankolé, i det syvende møter vi Cate Blanchett, i det åttende er det Jack og Meg White fra The White Stripes som er med – og Jack viser Meg teslacoilen han har bygd, det niende; Alfred Molina og Steve Coogan, det tiende; GZA og RZA fra Wu-Tang Clan møter Bill Murray, og det siste tar for seg William «Bill» Rice og Taylor Mead.

De forskjellige segmentene handler for det meste om kaffedrikking og sigarettrøyking, og hele filmen er skutt i sorthvitt, det er en strålende sammensetning, og det er mange likheter i samtalene i de forskjellige kortfilmene. Samtalene mellom de forskjellige menneskene er svært varierte – og til tider absurde. Se filmen, og fortell meg gjerne hva du syntes om den i ettertid.