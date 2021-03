Kultur

«Death Proof» er en amerikansk action/exploitation-film fra 2007, skrevet og regissert av Quentin Tarantino.

Filmen tar for seg en psykotisk stuntmann, Stuntman Mike (Kurt Russell), som følger etter unge kvinner, før han dreper dem i fingerte bilulykker, mens han bruker sin «dødssikre» stunt-bil.

Filmen starter med at vi ser Austins hotteste DJ, Jungle Julia (Sydney T. Poitier), som er på vei gjennom natten med sine to beste venner, Shanna og Arlene. Jentenes bevegelser er under observasjon av Mike, en arrete jævel, herjet av vær og vind, som har full kontroll fra sitt tilholdssted bak rattet i bilen. Mens de tre gjør seg klar for nattens festligheter, gjør Mike seg klar med våpenet sitt …

Filmen er én av de to delene som utgjør filmverket «Grindhouse», fra de banebrytende regissørene Quentin Tarantino og Robert Rodriguez. Rodriguez’ film, «Planet Terror», kan også anbefales på det sterkeste.

Filmen er en hyllest til både exploitation-sjangeren, og muskelbil-sjangeren fra 70-tallet, og i tillegg til Russel, ser vi også Rosario Dawson, Rose McGowan, Sydney T. Poitier, Jordan Ladd m.fl.