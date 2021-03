Musikalsk glede på skolen

Kultur

Elevene ved åttende- og niendetrinn ved Krokstadøra oppvekstsenter laget sin egen musikal basert på sanger fra 60,70,80 og 90-tallet. Innholdet baserte seg rundt de forskjellige sangene, og rektor Sussann Hestnes Krokstad gledet seg over det hun fikk se denne uken.

— Dette er første forestilling på nyscenen og det ble veldig profesjonelt, med både lys og lyd styrt fra miksepult. Det var dessverre ikke anledning til å be inn andre enn foreldre denne gang, og også de måtte vi dele inn i bolker, sier Hestnes, som gleder seg over at det er en ny scene ved oppvekstsenteret.

— Det er alfa omega, og det ble en helt annen oppsetting enn om vi hadde brukt den gamle scenen. Det utgjør stor forskjell, og det blir mye mer motiverende å sette opp noe fremover, for elevene er kjempeengasjerte over å kunne bruke den nye scenen

Det har vært mye jobb for elevene, som har holdt på med musikalen hele skoleåret. De har fått god hjelp fra lærerne, og blant sangene som ble fremført var Total eclipse of the heart av Bonnie Tyler, E6 av D.D.E og Wake me up before you go-go av Wham.