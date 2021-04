Kultur

- Det er skuffende og tungt, da vi hadde håpt i det lengste at vi skulle klare å få til dette i år, men vi ser oss faktisk ikke råd for å få det til, slik situasjonen er, sier festivalgeneral Gunnar Sørløkk til ST, etter at det fredag ble klart at Storås Dansefestival avlyses for andre året på rad.