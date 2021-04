Kultur

«Twin Peaks: Fire Walk With Me» er en film av David Lynch, basert på den populære kultserien hans.

Da filmen kom, kunne den sees på både som en prolog og en epilog til serien, og handlet om etterforskningen rundt mordet på Teresa Banks og de siste syv dagene i livet til Laura Palmer (serien spant rundt mordet på sistnevnte). Filmen oppklarte også skjebnen til FBI-agenten Dale Cooper (Kyle MacLachlan) i seriens til da siste episode (sesong to). Brorparten av skuespillerne fra serien spilte rollene sine i filmen, med unntak av Lara Flynn-Boyle, som spilte Palmers bestevenninne, Donna Hayward, i serien (i filmen blir Donna spilt av Moira Kelly) og Sherilyn Fenn, som spilte Audrey Horne.

I tillegg til de ovennevnte skuespillerne, ser vi også David Lynch selv i rollen som Gordon Cole, Chris Isaak som agent Chester Desmond, Kiefer Sutherland som Coles nye partner – Sam Stanley, David Bowie som agent Phillip Jeffries, Heather Graham som Annie Blackburn og mange andre. Filmen ble buet da den ble fremvist på filmfestivalen i Canne, og floppet i Amerika, men ble en kommersiell suksess i Japan, og har nå kultstatus verden over.

Filmen er også viktig for å forstå den tredje sesongen av kultklassikeren, så om du bare har sett «Twin Peaks: The Return» og ikke forsto så altfor mye, selv med de to første sesongene innenbords, kan det kanskje være en idé å sette på filmen også.