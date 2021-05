Nytt kulturhus ligger fram i tid - vil bruke fire millioner på å oppgradere det gamle

Kultur

Kulturhuset, som ligger i tilknytning til rådhuset på Bårdshaug, er bygd i perioden 1979 til 1980. Det har vært kino og kulturhus for Orkdal kommune siden det ble åpnet, og nå for Orkland kommune. Kulturhuset var i sin tid et moderne kulturbygg, med scenetekniske løsninger som var tilpasset blant annet besøk fra Riksteateret.