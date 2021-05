Kultur

«Flash Gordon» er en britisk filmadaptering fra 1980 av science fiction-tegneserien med samme navn, som handler om amerikansk fotballstjernen «Flash» Gordon (Sam J. Jones) (i tegneserien var det polo, men hvem spilte det på åttitallet?) som må reise til planeten Mongo for å finne ut hvorfor jorden blir truffet av meteorer. Han drar i et fly sammen med journalisten Dale (Melody Anderson), men flyet blir truffet av en meteor, og de krasjer ned i drivhuset til doktor Zarkov (Chaim Topol), som «kidnapper» dem, og tar dem med seg i raketten sin ut i verdensrommet.

Når de ankommer Mongo, blir de tatt til fange av Ming the Merciless (Max von Sydow), og finner ut at det er han som orkestrerer det hele – for å leke litt med Jorden før han ødelegger planeten. Ming faller for Dale, og planlegger å ta henne til sin viv, noe «Flash» setter seg fore å stoppe, men før han kan stoppe bryllupet, må han gjennom mange prøvelser, og møte mange forskjellige folk. Deriblant Mings datter Aura (Ornella Muti), som hjelper ham med å rømme til elskeren sin på Arboria, Prins Barin (Timothy Dalton); og Prins Vultan (Brian Blessed), som fanger Dale og Zarkov når de rømmer og tar dem med opp til byen sin – Sky City. Det hele er akkompagnert av et strålende soundtrack laget av Queen.