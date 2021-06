Kultur

«Final Destination» er feilaktig klassifisert som en skrekkfilm, dette til tross for at den ikke finnes skummel. Derimot er det en habil komifilm som genererer latterkick på latterkick. Filmen jeg tar for meg i dag, er den første i en serie på fem (personlig mening: det holdt med de tre første, de to siste finnes ikke morsomme, engang), og er regissert av selveste James Wong.

I filmen møter vi high school-studenten Alex Browning, som er på vei inn på et fly med klassekameratene sine, når han får et syn om at flyet vil eksplodere i luften og drepe alle om bord. Når detaljer fra synet gjentar seg i virkeligheten, får han panikk og begynner å slåss med rivalen sin, Carter Horton. Dette gjør at flere passasjerer blir fjernet fra flyet, inkludert Alex, hans bestevenn Tod Waggner, Carters kjæreste (Terry Chaney), lærerinna Valerie Lewton, og studentene Billy Hitchcock og Clear Rivers. Ingen av passasjerene, unntatt Clear, tror på Alex når han forteller om synet, men etterpå blir de avhørt av to FBI-agenter, som tror at Alex hadde noe å gjøre med eksplosjonen.

39 dager senere, er de i en minnestund for ofrene, og Tod blir drept av en kjedereaksjon som gjør at han blir kvalt i badet. Døden hans regnes som selvmord, men Alex tror ikke Tod ville tatt sitt eget liv. Clear og han sniker seg inn i begravelsesbyrået for å se Tods lik, og der møter de William Bludworth, som forteller dem at de har ødelagt Dødens plan, og at Han nå tar livet av dem som egentlig skulle ha dødd på flyet. I løpet av filmen, dør de andre, på svært underholdende måter, og de som ikke dør, blir likevel utsatt for noen fornøyelige ulykker.

«Final Destination» er en brukbar film, men man må ta den for hva den er, og det er i alle fall ikke skrekk, men … underholdning? Hele veien, kjære!