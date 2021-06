Kultur

«Flashdance» handler om 18 år gamle Alexandra «Alex» Owens (Jennifer Beals), som jobber som sveiser på et stålverk, men drømmen hennes er å bli en profesjonell danser. Alex har ingen utdannelse, og bruker kveldene sine som en eksotisk danser for gamle griser på en skitten bar.

En kveld kommer sjefen ved stålverket, Nick Hurley (Michael Nouri), innom baren og ser henne. Han blir bergtatt, selvfølgelig, og snakker til henne i pausen hennes dagen derpå. Hun virker ikke direkte imponert, og drar så til en danseskole, men mister motet når hun ser de andre søkerne, og springer derfra.

Tilbake på jobb, møter hun Nick igjen, som fortsetter å spørre henne ut, men hun avslår ham, siden han tross alt er sjefen hennes. Etter hvert vinner han henne over, og søt musikk oppstår. Men så en kveld ser hun ham med en annen dame, og blir knust, og kaster en stein gjennom vinduet hans, bare for å finne ut at det var ekskona hans, og at de var sammen på grunn av en veldedighetsfunksjon. De skværer opp, og Alex «kvinner seg opp» til å søke på danseskolen igjen.

Nick ringer en venn, og ber om en spesiell tjeneste, og Alex får plutselig svar fra skolen om å komme på en opptaksprøve, men før den tid, kommer dramaet. Alex finner ut at bestevenninna har begynt å jobbe som stripperske, at mentoren hennes døde, og at Nick ringte inn en tjeneste. Hun blir deprimert, slutter å danse på baren, og krangler med Nick, men når dagen for opptaksprøven kommer, er hun der og gjør det hun kan best …

Filmen byr på mye herlig musikk, som tittellåten «Flashdance … What a Feeling» av Irene Cara, «Maniac» av Laura Branigan, og «I Love Rock and Roll» av Joan Jett & the Blackhearts, og noen veldig flotte dansescener, som breakdanseren i parken og Tina Techs (Cynthia Rhodes) dansing på klubben.