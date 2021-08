Museumsdag i Meldal: Meldal Bygdemuseum kan vi være stolte av

Kultur

Forrige helg stod Meldal Bygdemuseums Venneforening for et arrangement som viste at det er stort potensial for mange slags opplevelser, også i Meldal.

På lørdagen kunne publikum benke seg i sola og få med seg at det ble gjort stas på Anna og Olav Krog. De hadde en finger med i avgjørelsen da museet skulle opprettes, og «Meldalssongen» er som kjent skrevet av nettopp Olav Krog.

Ordfører i Orkland kommune, Oddbjørn Bang, åpnet arrangementet med å avduke en minnestein over Anna og Olav, sammen med deres barnebarn, Audun Eftedal. Etterpå tok ordføreren seg god tid til å snakke med folk og å se seg rundt. Det ble satt pris på.

Audun Eftedal fortalte litt om besteforeldrene, og Meldal Songlag var forsangere i «Meldalssongen». Ett av medlemmene tok turen Ålesund–Meldal–Ålesund for å delta på arrangementet.

Laila Fagerhaug Grut leste dikt, både av Astrid Krog Halse og av Olav Krog. Det er noe hun behersker godt, og mange hadde ønsket seg flere dikt.

Arne Ree bidrog med musikk fra Meldal, en brudevals og «Resdalsvalsen» av Ragnvald Bolme. Det var musikk som passet godt på museet.

Senere på dagen dro toradergruppa, under ledelse av Åse Jødal, i gang buskspell, og trivselsgraden steg igjen blant publikum. Midtbygda grendelag solgte rømmegrøt i Sølbergslånna og Venneforeninga sto for kaffesalget oppi Størenstuggu. Til tider var det kø begge steder.

Anne Grut satt i bursvala på Skjervøyburet og viste frem gamle husflidsteknikker, og på forespørsel tok hun med publikum på omvisning i bygningene på området. Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell var en av dem som benyttet seg av tilbudet. Eindride Einum demonstrerte tjurrubrenning (laget tjære) og det ferdige produktet skulle brukes utvendig på forskjellige bygninger på museet.

Lokale produsenter av husflidsprodukter, honning, og grønnsaker var på plass. Gunvor Svinsås, som selv hadde arbeidet på museet i mange år, solgte sine strikkevarer. Lykkja grønt (Gunvor Hoset og Odd Lykkja) solgte neper, kål, løk med mer. Jerstuggu (Ingrid Mjøen og Gunnar Konradsen) solgte honning, og Olav R. Bergsrønning solgte trevarer. Han bruker mange forskjellige treslag og lager nydelige ting. Selv falt jeg for et oppheng for koster, men det var vinholdere, skåler, hyller, med mer.

Og sist, men ikke minst … Iver Storvik stilte ut mange fine malerier i Sølbergslånna, og hans kone Liv gav Venneforeninga et maleri hvor dagligstua i Maulånna var motiv. En annen vakker gest fra Liv; hun la ned en bukett blomster som en hilsen fra Resdalen ved steinen til Anna og Olav Krog (de var hennes besteforeldre også).

Hele helga hadde Jorun og Per Inge Ree åpent galleri, Sagatun. Buret på Ner-Grefstom var åpent og det var galleri på «kraftforsyninga».

Søndag fortsatte det med at Ola Grefstad fortalte om oppbygginga av museet og om en del av samlinga som dr. Støren startet å samle mot slutten av 1880-tallet, og det var da de største samlingene vi har i Norge ble startet opp (De Sandvigske Samlinger – Maihaugen og De Heibergske samlinger – Sogn Folkemuseum, for eksempel).

Maleriutstillinga var åpen og mange koste seg seg med kaffe og vafler. Både barn og voksne gikk naturstien som speiderne hadde laget, og toradergruppa stilte opp med mer buskspell.

Det var litt overraskende at ikke flere tok turen og fikk med seg alt som skjedde, men de som tok seg tid hadde det trivelig både lørdag og søndag.