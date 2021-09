Ny låt fra Imerika: - Det er personlig

Kultur

Det har gått vel et halvt år siden Erika Dahlen fra Orkanger sang seg inn i MGP-seernes hjerter med låten I Can't Escape. Under artistnavnet Imerika tok hun seg helt til finalen. Tix vant, og ble sendt til den internasjonale finalen, men orkangerjenta var manges favoritt, ikke minst blant kritikerne.