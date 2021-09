Kultur

«Forrest Gump» handler om en mann (Tom Hanks) med IQ på 75, der han forteller om sin reise gjennom livet. Han møter historiske personer, påvirker populærkulturen og opplever historiske begivenheter uten å være klar over hvor viktige de er grunnet sin uvanlig lave intelligens.

I starten av filmen sitter han på en benk og forteller livshistorien sin til fremmede mens han venter på bussen. Det hele starter med at han får skinner på beina som liten gutt, noe som fører til at han blir mobbet av de andre barna. Han bor hos sin mor som forteller ham at «Stupid is as stupid does».

Moren driver et pensjonat, og unge Forrest lærer en ung Elvis Presley – som er innom før han blir kjent – å riste på hoftene. Senere finner han ut at han er svært flink til å springe, noe som sikrer ham et stipend til universitetet. Han blir stjerne i amerikansk fotball, møter John F. Kennedy og opplever rasisme på skolen med George Wallace.

Etter skolen verver han seg og ender i Vietnam, noe som gjør at han senere blir bordtennis-stjerne og møter Richard Nixon, og slik ruller det videre. Fra én historisk begivenhet til en annen. En morsom film for hele familien.