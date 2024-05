Nå når pinsen står for døren er det fisk som gjelder. Dette kommer fra troen på at Jesus skal ha mettet 5000 mennesker med fem brød og to fisker …

I dag har jeg valgt en middelhavssalat hvor tosken spiller hovedrollen. Men om man ønsker det, kan man også bruke laks.

For 4 personer

400 g torskefilet (4 stk. à 100 g)

«Dressing»

8 cherrytomater, skjært i skiver

1 ts kapers

1 vårløk, skjært i tynne skiver

1 ts fersk timian, finhakket

Saft fra ½ sitron

Salt og pepper

2 ss seterrømme

4 store brødskiver

Litt grønn salat

4 skiver bacon

Olje til steking