Hvis Ap og Sp følger opp det de har sagt, blir veien utbedret

Leder

Fylkesvei 470 mellom Fannrem og Lauvåsen har vært i elendig forfatning i flere tiår. Oppsittere langs veien har ropt høyt mange ganger om den trafikkfarlige veien, uten å ha blitt nevneverdig hørt. I forrige uke troppet stortingsrepresentant Jorodd Aphjell (Ap) opp langs veien sammen med stortings- og partikollega Kirsti Leirtrø. Med seg i følget hadde de med seg Pål Sture Nilsen (Ap), som sitter i hovedutvalg vei på fylket, og et stort antall oppsittere langs veien var møtt fram for å høre hva politikerne hadde å by på.