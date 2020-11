Et farlig angrep på demokratiet

Leder

I dagens avis kan vi lese om hvordan elevene i fjerde og femte klasse ved Grøtte skole får innføring i hvordan et demokrati fungerer. Gjennom Ungt entreprenørskap og med Gunda Øyangen Lindberg og Liv Marit Hage fra Skatteetaten som veiledere, fikk elevene i oppdrag å fylle et tomt lokale på Fannrem med noe som kommer samfunnet til gode. Elevene ble delt inn i grupper, og endte til slutt opp med tre alternativer; godteributikk, dyreklinikk og gokartbane. Etter ei avstemming ble gokartbane valgt, og det var betryggende å registrere hvordan «taperne» av valget taklet nederlaget. Flere uttrykte nemlig skuffelse over at gokartbane ble valgt, men de klarte allikevel å se både glede og nytte av å ha fått ei praktisk innføring av hvordan demokratiske prosesser fungerer.