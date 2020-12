Ei viktig påminning

Leder

Torsdag skjedde det som elever, lærere, skoleledelse og foreldre kanskje frykter aller mest, nemlig en trusselsituasjon på skolen. Åtte ungdommer fra Trondheim oppsøkte Skaun ungdomsskole, i den hensikt å ta et «oppgjør» med én eller flere navngitte elever ved skolen. Ifølge ei pressemelding fra politiet ble tre ungdommer på 15 år innbrakt til Orkdal lensmannskontor for avhør. Politiet beskriver at skoleledelsen skal ha grepet inn og forhindret en konfrontasjon med elever tilhørende skolen, og at det i den anledning skal ha blitt utøvd vold og framsatt trusler mot skolens ansatte. På bakgrunn av dette er det opprettet straffesak mot de tre.