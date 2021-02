Har aldri blitt stoppet av motbakker - uansett hvor bratte de har vært

Leder

Elpro har helt siden 1975 vært en hjørnesteinsbedrift i Selva, og på mange måter vært selve navet for utvikling i Selva. Bedriften, som på sitt meste hadde over 200 ansatte, var viktig for etablering av servicesenter med butikk, frisør, kafeteria og en ubetjent bensinstasjon - en bensinstasjon som i sin tid ble etablert av den nå avdøde Elpro-gründeren Sofus Selven. Et eksempel på elprogründerens handlekraft og skapervilje også for lokalsamfunnet, var da han i 1996 ringte Ingrid Ysland og sa: «Jeg trenger en frisørsalong». Dermed ble det frisørsalong i bygda. Og det gode og pulserende lokalsamfunnet som også i dag preger Selva, er i stor grad et resultat at Sofus Selven og hans livsverk - Elpro.