Debatt

Smittesituasjonen i Trøndelag er positiv, generelt sett, og regionen beholder enn så lenge sitt grønne stempel på koronakartet til EUs smittevernbyrå, ECDC. Det gjør at Trøndelag og fylkene lenger nord fortsetter å være en slags oaser i et koronaherjet Europa. Og det kan være lett å tro at når smitten er så lav, er det ikke så farlig om vi tøyer litt på reglene. Møtes litt flere enn vi har lov til. Ta en liten fest med gode venner. Stå litt for tett på andre kunder i butikken. Er det så farlig, liksom? Det er jo så få som er smittet.

Men det er ei svært tynn linje vi balanserer på, og det er lite som skal til før vi havner på den andre sida av streken. Det viser de mange smittetilfellene på Steinkjer og Stjørdal den siste tida.

Steinkjer har hittil i pandemien hatt relativt lite smitte. Men etter påske ble situasjonen snudd på hodet. Den siste uka har kommunen hatt 35 smittetilfeller. 14 av dem ble registrert bare på søndag. Mange av dem er unge. Fredag satt over 1500 personer i karantene, søndag var tallet 2000. Mandag var antallet uklart, men betydelig høyere, ifølge kommuneoverlege Sunniva Rognerud. - Vi har ikke kontroll på hvor smitten er. Det er det som gjør det alvorlig og uoversiktlig. Derfor er det viktig at vi begrenser all fysisk kontakt til et minimum og at alle har lav terskel for å teste seg, uttaler ordfører Anne Berit Lein. På et krisemøte i helga bestemte kommunen seg for derfor å stenge ned skoler og kjøpesentre, for å slå ned smitten.

Også på Stjørdal har det vært en smitteoppblomstring i kjølvannet av påska, blant annet etter fester og sosiale samlinger. Smitte fra de nordlige delene av fylket kan raskt spre seg videre til vår region, dersom vi nå velger å senke skuldrene og sluntre med smitteverntiltakene. Avstandene er korte, og folk treffes på tvers av kommunegrenser. Det gjør inntrykk når ordførere oppfordrer innbyggerne til å holde seg unna nabokommuner. Men kanskje er det nettopp slik vi kan unngå at smitteøkninga forplanter seg videre.

Det skal så lite til, spesielt med de muterte virusvariantene som er langt mer smittsomme enn viruset var da vi alle gikk i lockdown for et drøyt år siden. Det har blitt en forslitt floskel etter hvert, det med å vaske hender og å holde avstand. Men budskapet må fortsatt ligge lengst fram i pannebrasken hos oss alle. Det samme gjelder bevissthet rundt de retningslinjene som gjelder for antall nærkontaker, besøk og arrangement. Spesielt nå, i en situasjon med lite smitte. For i morgen kan alt se helt annerledes ut.