Nettsus for Melina Sletten

Melina Sletten ledet an med to mål i 5-0-seieren over Skaun i J15 2. divisjon, Avdeling 4 - Vår.

---

Sletten ga Ranheim 2 ledelsen etter bare ni minutters spill, og ti minutter senere doblet Ranheim 2 ved Pernille Alice Sjøvik Olsen. Ranheim 2 rykket ytterligere ifra da Sletten økte ledelsen etter 40 minutter. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3. Bortelaget økte ledelsen Noen minutter etter hvilen økte avstanden mellom lagene da Julie Buchmann Lysø satte inn 4-0, og Nora Helland økte ledelsen for Ranheim 2 da hun satte inn 5-0 ett minutt før full tid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 0-5. Eline Østlyng Fladvad fikk se det gule kortet. Slik spilles neste runde Øyvind Fredriksli Dalen var dommer. 21. april er det ny kamp for Skaun. Da møter de Frøya IL. Ranheim 2 skal måle krefter med KIL/Hemne 29. april.

Publisert: onsdag 17. april 2024 kl. 20:27