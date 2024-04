Eivor Sandvik Stavnesli ga KIL/Hemne ledelsen tidlig i oppgjøret, men Helen Skeidsvoll Solheim sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-1.

Delte poengene

KIL/Hemne tok ledelsen på nytt da Selma Bjerksæter satte inn 2-1 noen minutter etter hvilen, men Idun Westby Bugten utlignet til 2-2 da hun satte ballen i mål ni minutter etter pause. Freidig tok ledelsen ved Milagros Jazmin Lebed Giambelluca to minutter før slutt, men to minutter senere scoret T. Hansen for KIL/Hemne. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-3.

Jon Arne Ormbostad fikk se det gule kortet.

Nye poeng skal deles ut

Etter tirsdagens kamp er KIL/Hemne på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Freidig ligger på sjetteplass med ett poeng.

Borge Indergård var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Freidig måle krefter med Tiller, mens KIL/Hemne møter Ørland.