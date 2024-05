Selvåg-hattrick holdt ikke til poeng

Anders Ustad Wiggen sto fram med to scoringer da Skaun seiret 6-3 over Hitra 2 i 6. divisjon, Trøndelag - Avdeling 5 i fotball. Det var årets første seier for Skaun.

Wiggen sendte Skaun i føringen allerede etter sju minutters spill, og John Morten Helgemo scoret og doblet ledelsen for Skaun. Wiggen økte ledelsen for Skaun da han satte inn 3-0 etter 34 minutter. Ved pause sto det 3-0. Skaun dro i land seieren etter målrik andreomgang Noen minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Syver Askim-Ringen satte inn 4-0. Even Hammerhaug Selvåg gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-4 seks minutter etter hvilen. Emil Ludvigsen Lofgren økte ledelsen da han satte inn 5-1 fem minutter senere. Etter 69 minutters spill scoret E. Selvåg sitt andre mål da han gjorde 2-5, og åtte minutter før slutt vartet E. Selvåg opp med hattrick. Rett etterpå økte Skaun ved Christoffer Flataune Johansen. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 6-3. Skauns Emil Ludvigsen Lofgren, John Morten Helgemo, Håkon Johannessen og Sølve Pedersen fikk gult kort. Tok steg på tabellen Etter tirsdagens kamp er Skaun på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Hitra 2 er nummer fire med sju poeng. Borge Indergård dømte oppgjøret. Skaun prøver seg mot Orkanger 2 20. mai, mens Hitra 2 spiller neste kamp mot Svorkmo 25. mai.

Publisert: tirsdag 14. mai 2024 kl. 22:02