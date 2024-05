Fossmo-dobbel sikret seier

Line Hoel Fossmo scoret to mål da Orkla vant 4-0 over Levanger i 3. divisjon, Trøndelag i fotball for kvinner mandag.

Fossmo sendte Orkla i ledelsen allerede etter åtte minutter. Etter 38 minutters spill ble vondt til verre for Levanger, da Ronja Meistad doblet ledelsen for Orkla. Lagene gikk til pause på stillingen 0-2. Ekspederte straffe i mål Etter 70 minutter økte avstanden mellom lagene da Ida Ljøkelsøy satte inn 3-0, og Fossmo (Orkla) scoret fra ellevemetersmerket sju minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 0-4. Vilde Nikolaisen (Levanger) og Ronja Meistad (Orkla) fikk begge gult kort. Klatret på tabellen Levanger har ikke tatt ett eneste poeng i år. Etter mandagens kamp ligger Levanger på tolvteplass på tabellen med null poeng, mens Orkla er på sjuendeplass med sju poeng. Roy Palmar Huse var kampleder. Begge lag spiller sin neste kamp 20. mai. Levanger skal spille mot Vestbyen, mens Orkla møter Utleira.

Publisert: mandag 13. mai 2024 kl. 22:29