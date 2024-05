Ørland tok ledelsen etter 32 minutters spill. Tre minutter senere fikk KIL/Hemne 2 straffe, og Daniel Skjølberg Krogstad scoret 1-1-målet. Ørland tok ledelsen 2-1 noen minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

KIL / Hemne 2 hadde grunn til å juble mot Ørland

Spjøtvold sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Ørland tok føringen på nytt etter et kvarter av andre omgang, men fem minutter senere utlignet 18-åringen for KIL/Hemne 2. KIL/Hemne 2 tok ledelsen ved Henrik Moe Berg etter 66 minutter, og Krogstad scoret sitt andre mål da han gjorde 5-3 ni minutter senere. Etter 80 minutters spill fullførte Spjøtvold sitt hattrick. Ti minutter senere ble avstanden mellom lagene redusert da Tommy Schjølberg reduserte til 4-6. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 6-4.

KIL/Hemne 2s Ole Martin Fjelnsetnes Langø og Joakim Hårstad fikk gult kort. For Ørland fikk Bendik Kjeseth og Tommy André Værnes gult kort.

Klatret på tabellen

Det var årets første seier for KIL/Hemne 2.

Etter oppgjøret har både KIL/Hemne 2 og Ørland tre poeng.

Jan Håvard Esp var dagens dommer.

20. mai er det ny kamp for Ørland. Da møter de Åfjord. KIL/Hemne 2 skal måle krefter med NTNUI 2 21. mai.