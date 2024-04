Y. Willmann sendte Skaun/Buvik i føringen etter 14 minutters spill. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-0.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Elise Groven fikk nettsus og doblet ledelsen for Skaun/Buvik noen minutter ut i andre omgang, og Skaun/Buvik rykket ytterligere ifra da Mali Leinum Husby økte ledelsen etter 57 minutter. Y. Willmann scoret igjen da hun gjorde 4-0 to minutter senere, og Tia Christine Farstad Dahl satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før slutt. Skaun/Buviks Y. Willmann scoret fra straffemerket seks minutter senere. Den endelige stillingen i kampen ble 6-0.

Ny runde - nye muligheter

Marvin Bekken var dommer i kampen.

18. april er det ny kamp for Skaun/Buvik. Da møter de Stadsbygd/Vanvik/Rissa. Utleira skal måle krefter med Strindheim TF 23. april.