Følgende spillere kom på scoringslisten for Orkanger: Lars Sundli Kvarsnes med to mål og Yaser Yousefi med to mål.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Tok steg på tabellen

Etter fredagens kamp er Freidig nummer fire på tabellen med seks poeng, mens Orkanger er på niendeplass med tre poeng.

Edvard Leidland Stokke var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Orkanger bryner seg på Flatås 6. mai, mens Freidig spiller neste kamp mot Vestbyen/Nationalkameratene tre dager senere.