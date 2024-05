Loe sendte Meldal i ledelsen allerede etter ti minutters spill, og Baraka Nsengimana scoret og doblet ledelsen for Meldal. Meldals samme spiller satte inn et straffespark noen minutter før hvilen. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-3.

Meldal var suverene i andre omgang

Etter 53 minutter økte Meldal ved en spiller, og samme lag rykket ytterligere ifra da en av lagets spillere økte ledelsen like etterpå. Et kvarter før full tid økte avstanden mellom lagene da Loe satte inn 6-0, og Birk Anda Gimnes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for samme lag. Seks minutter senere fullførte Loe sitt hattrick, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 9-0 etter 63 minutters spill. Rett etterpå scoret Gimnes sitt andre mål da han gjorde 10-0, og fire minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da en spiller satte inn 11-0 for bortelaget. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-11.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er KIL/Hemne nummer ni på tabellen med fire poeng, mens Meldal er på andreplass med ti poeng.

Begge lag spiller sin neste kamp 20. mai. KIL/Hemne skal spille mot Frøya IL, mens Meldal møter Hitra.