Noah Meyer Andersen ga Charlottenlund en tidlig ledelse i kampen med sin scoring allerede etter fire minutter, og 17-åringen fikk nettsus og doblet ledelsen for Charlottenlund fire minutter senere. Etter elleve minutters spill ble avstanden mellom lagene redusert da Kenneth Wåtland reduserte til 1-2. Emil Lennartsønn Jølle fant nettmaskene rett etterpå, og etter 19 minutter la Abkar på til 4-1 for Charlottenlund. Erik Sødahl Blåsmo reduserte til 2-4 for Orkanger åtte minutter senere, og Bruno Uwingabire Ngabo reduserte til 3-4 etter 36 minutters spill. Orkanger utlignet til 4-4 da Blåsmo satte ballen i mål åtte minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 4-4.

Kamplederen ga rødt

Abkar sendte Charlottenlund i føringen på nytt da han satte inn 5-4 fem minutter etter sidebytte. Samme spiller (Charlottenlund G19) fikk rødt kort ti minutter senere. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 5-4.

Henrik Søreide (Charlottenlund G19) og Henrik Midttømme Krogstad (Orkanger G19) fikk begge gult kort.

Klatret til femteplass

Etter onsdagens kamp er Charlottenlund på femteplass på tabellen med ni poeng, mens Orkanger er nummer elleve med tre poeng.

Lars Smemo var kampleder.

I neste runde skal Charlottenlund måle krefter med Tiller 15. mai, mens Orkanger møter Ranheim samme dag.