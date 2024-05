Hitra tok ledelsen ved Aleksa Vojvodic allerede etter seks minutters spill, men Espen Schou sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Aleksa Vojvodic sørget for at Hitra tok ledelsen igjen med sin scoring etter 23 minutter, og like etterpå scoret Isak Berg Lervik for Hitra. Daniel Aarvaag Monkan reduserte for KIL/Hemne etter 29 minutters spill, og samme spiller utlignet for KIL/Hemne fire minutter senere. Etter 35 minutter tok KIL/Hemne ledelsen ved Håvard Sødahl. Lagene gikk til pause på stillingen 4-3.

Målløst etter hvilen

Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter hvilen. Dermed endte kampen 4-3.

Christian Jamie Thorvaldsen fikk se det gule kortet.

Kjempet seg opp til sjuendeplass

Etter fredagens kamp er KIL/Hemne nummer sju på tabellen med sju poeng, mens Hitra er på fjerdeplass med ti poeng.

Pål August Mykkelgård var kampleder.

I neste runde skal KIL/Hemne måle krefter med Orkanger 2 30. mai, mens Hitra møter Meldal samme dag.