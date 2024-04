Orklas Aleksander Tøndel scoret på straffe etter 40 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Var suverene i andre omgang

Abbas Ilyas Ahmed Kasim doblet ledelsen for Orkla da han satte inn 2-0 etter et kvarter av andre omgang, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Lukas Landrø satte inn 3-0. Even Selnes la på til 4-0 for Orkla etter 67 minutter. Dermed endte kampen 4-0.

Sander Vårhus Åsen (Tiller G16) og Håvard Dørdal Bakke (Orkla G16) fikk begge gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Bastian Dahlø Skjeldnes var dommer i oppgjøret.

Orkla prøver seg mot Strindheim 2 25. april, mens Tiller spiller neste kamp mot Røros 30. april.