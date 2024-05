Theodor Mælen Ysland (Orkla G16) fikk rødt kort etter 18 minutters spill, og Esrom Teame Sahle sendte Tynset i føringen da han satte inn 1-0 fire minutter senere. Tynset var på farten igjen etter 28 minutter. De doblet ledelsen da Andi Sahitaj satte inn 2-0, og samme spiller økte ledelsen da han satte inn 3-0 ni minutter senere. Etter 40 minutters spill ble avstanden mellom lagene mindre da Anton Kjøren Grendal reduserte til 1-3. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3 til pause.

Ble utvist

Eskil Mathisen Melvold reduserte til 2-3 for Orkla noen minutter ut i andre omgang. Et kvarter før slutt fullførte Sahitaj sitt hattrick. Orkla reduserte til 3-4 ved Even Selnes fire minutter før slutt, og Orklas Aleksander Tøndel scoret fra straffemerket fire minutter senere. Etter 80 minutter ble Knut Flyen (Tynset G16) utvist etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-4.

Orklas Grendal pådro seg gult kort. For Tynset fikk Ulrik Sørli, Adel Rusten, Esten Bakken Tronslien og Petter Riise Taraldsteen gult kort.

Topper tabellen

Det stanset seiersrekken til Tynset, som hadde vunnet de siste fem kampene.

Etter oppgjøret har både Orkla og Tynset 16 poeng.

Marius Neeraas Amdam var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Orkla spiller neste kamp mot Meldal/Rindal/Svorkmo 2. juni, mens Tynset spiller neste kamp mot Røros.