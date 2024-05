Her er dagens målscorere for Skaun: Douaa Hussein Alkhalil med to mål.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Tok over niendeplassen

Skaun tok sin første seier i årets sesong.

Etter fredagens kamp ligger Vestbyen 2 på åttendeplass på tabellen med fem poeng, mens Skaun er på niendeplass med fire poeng.

Mats Breivik-Lund var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Skaun spiller mot Ranheim 2 28. mai, mens Vestbyen 2 spiller neste kamp mot Buvik dagen etter.