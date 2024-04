Bårdli Forfot sendte Åfjord i ledelsen noen minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Dro ifra

Aymen Said sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Åfjord tok ledelsen på nytt ved Henrik Bueng etter 79 minutter, og Bårdli Forfot scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 ett minutt før full tid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-1.

Orkangers Henrik Rian og Bruno Uwingabire Ngabo pådro seg gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter lørdagens kamp er Åfjord nummer åtte på tabellen med tre poeng, mens Orkanger er på fjerdeplass med seks poeng.

Tom-Andre Olden var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Orkanger måle krefter med Freidig, mens Åfjord møter Lade.